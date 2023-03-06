



Продлен срок содержания под стражей подозреваемых в изнасиловании в отеле Эйлата

Суд продлил срок содержания под стражей двух мужчин, подозреваемых в сексуальном насилии над двумя женщинами в их номере отеля в Эйлате, еще как минимум три дня, пока полиция расследует обстоятельства случившегося.



Они были арестованы в воскресенье после того, как на выходных было подано заявление в полицию.



Согласно новостям Channel 13, подозреваемые следили за своими жертвами в Instagram. Следователи все еще пытаются установить, как мужчины получили доступ в номер отеля.



Один из подозреваемых сообщил полиции, что его тащил за собой друг, который ввел его в заблуждение, сказав, что знает жертв. Сразу после ареста мужчины утверждали, что находились в номере по обоюдному согласию с жертвами.



