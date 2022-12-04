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Продлен арест солдата, подозреваемого в сексуальных преступлениях
04.12.2022 20:31 Алина Груднева

Продлен арест солдата, подозреваемого в сексуальных преступлениях

В воскресенье, 4 декабря, был продлен арест арестованного около двух недель назад солдата ЦАХАЛа, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в Интернете в отношении десятков несовершеннолетних в возрасте от 9 до 12 лет. 

 
По версии следствия, за несколько месяцев военнослужащий связывался с несовершеннолетними через различные приложения.
 
В ходе переписки он просил детей совершить над собой действия сексуального характера и прислать ему фото и видео.
 
Подозреваемым оказался 19-летний солдат из Холона. Срок содержания под стражей продлен до следующего четверга.

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