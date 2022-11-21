Продлен арест раввина, подозреваемого в изнасилованиях учеников
Окружной суд Иерусалима продлил на три дня срок содержания под стражей 38-летнего раввина раввина раввина Элиягу Исраэля из Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.
Расследование началось после поступления жалоб в полицию.
Расследование продолжается. Полиция пытается найти других жертв подозреваемого.
Напомним, что раввина подозревают в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких учеников мужского и женского пола в период его работы директором школы в Москве с 2012 по 2015 год.