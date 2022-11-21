



Продлен арест раввина, подозреваемого в изнасилованиях учеников

Окружной суд Иерусалима продлил на три дня срок содержания под стражей 38-летнего раввина раввина раввина Элиягу Исраэля из Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Расследование началось после поступления жалоб в полицию.

Расследование продолжается. Полиция пытается найти других жертв подозреваемого.