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Продлен арест раввина, подозреваемого в изнасилованиях учеников
21.11.2022 13:03 Алина Груднева

Продлен арест раввина, подозреваемого в изнасилованиях учеников

Окружной суд Иерусалима продлил на три дня срок содержания под стражей 38-летнего раввина раввина раввина Элиягу Исраэля из Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

 
Расследование началось после поступления жалоб в полицию.
 
Расследование продолжается. Полиция пытается найти других жертв подозреваемого.
 
Напомним, что раввина подозревают в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких учеников мужского и женского пола в период его работы директором школы в Москве с 2012 по 2015 год. 

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