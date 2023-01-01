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Продлен арест работника раввината в Иерусалиме за развращение несовершеннолетней
01.01.2023 19:30 Алина Груднева

Продлен арест работника раввината в Иерусалиме за развращение несовершеннолетней

Окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей работника раввината Давида Малки, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочкой.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 1 января.

Его арест был продлен на четыре дня. По версии следствия, 47-летний Давид Малка надругался над 14-летней.

Согласно подозрению полиции, он совершал нападения сексуального характера неоднократно в течение нескольких лет.

Предполагается, что он совершал преступления в то время, когда занимал должность секретаря отдела кашрута в Иерусалимском раввинате.

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