



Продлен арест работника раввината в Иерусалиме за развращение несовершеннолетней

Окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей работника раввината Давида Малки, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочкой.



Соответствующее решение было принято в воскресенье, 1 января.



Его арест был продлен на четыре дня. По версии следствия, 47-летний Давид Малка надругался над 14-летней.



Согласно подозрению полиции, он совершал нападения сексуального характера неоднократно в течение нескольких лет.



Предполагается, что он совершал преступления в то время, когда занимал должность секретаря отдела кашрута в Иерусалимском раввинате.