Продлен арест работника раввината в Иерусалиме за развращение несовершеннолетней
Окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей работника раввината Давида Малки, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочкой.
Соответствующее решение было принято в воскресенье, 1 января.
Его арест был продлен на четыре дня. По версии следствия, 47-летний Давид Малка надругался над 14-летней.
Согласно подозрению полиции, он совершал нападения сексуального характера неоднократно в течение нескольких лет.
Предполагается, что он совершал преступления в то время, когда занимал должность секретаря отдела кашрута в Иерусалимском раввинате.