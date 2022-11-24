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Продлен арест психотерапевта, подозреваемого в изнасиловании
24.11.2022 14:42 Алина Груднева

Продлен арест психотерапевта, подозреваемого в изнасиловании

Окружной суд в Петах-Тикве продлил срок содержания под стражей психотерапевта Ярива Коэна, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении своих пациенток.

 
Соответствующее решение было принято в четверг, 24 ноября.
 
Он будет находиться под стражей еще четыре дня.
 
На сегодняшний день, жалобы в полицию на него подали шесть женщин. Одна из них заявила, что Коэн изнасиловал ее и совершил над ней акт содомии под предлогом того, что это было частью лечения. Сам врач все обвинения в свой адрес отрицает.

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