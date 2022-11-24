



Продлен арест психотерапевта, подозреваемого в изнасиловании

Окружной суд в Петах-Тикве продлил срок содержания под стражей психотерапевта Ярива Коэна, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении своих пациенток.

Соответствующее решение было принято в четверг, 24 ноября.

Он будет находиться под стражей еще четыре дня.

На сегодняшний день, жалобы в полицию на него подали шесть женщин. Одна из них заявила, что Коэн изнасиловал ее и совершил над ней акт содомии под предлогом того, что это было частью лечения. Сам врач все обвинения в свой адрес отрицает.