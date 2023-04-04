



Продлен арест подозреваемого в групповом изнасиловании школьницы в Нетании

Окружной суд в Петах-Тикве продлил срок содержания под стражей 21-летнего молодого человека из Джиср аз-Зарка, который является главным подозреваемым по делу о групповом изнасиловании 13-летней девочки в Нетании.



Он будет находиться под стражей еще восемь дней.



Главный подозреваемый отрицает все обвинения в свой адрес.



Напомним, 2 апреля полиция сообщила об аресте шестерых подозреваемых в групповом изнасиловании 13-летней школьницы в заброшенном здании гостиницы.



По версии следствия, девочку опоили и накачали наркотиками, после чего над ней надругались.

