



Продажа некошерных телефонов: произошли столкновения полиции и харедим

В Иерусалиме в понедельник вечером произошли столкновения между полицией и харедим, которые протестовали против продажи некошерных телефонов.



Протест был сначала разрешен полицией, но то, что началось как демонстрация, вскоре переросло попытку повредить магазин мобильных телефонов, сообщает Jerusalem Post.



Согласно заявлению полиции, протестующие харедим "цинично" использовали маленьких детей на передовой линии протеста, чтобы блокировать движение, когда они выбегали на дорогу. Протестующие также бросали различные предметы, один из которых повредил проезжающий автобус.



Полиция приказала протестующим разойтись, но они отказались это сделать, бросая в правоохранителей все, от пластиковых бутылок до ругательств и оскорблений.