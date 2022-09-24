



Пробка на границе РФ и Грузии выросла до 15 километров

Пробки на границе России и Грузии увеличились за последнюю ночь.



Как сообщается, за прошедшие сутки дорожная обстановка в районе КПП "Верхний Ларс" значительно ухудшилась. Пробка выросла до 15 километров.





В связи с этим МВД Северной Осетии приняло решение заблокировать подъездные пути от Владикавказа: пропускают транспорт местного региона.



Отмечается, что предприимчивые россияне пытались пересечь границу на самокатах.



Общая длительность проезда составляет сейчас больше 24 часов.



Похожая ситуация сложилась и на границе России с Казахстаном, где очередь из желающих покинуть РФ растянулась на километры.

