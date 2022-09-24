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Пробка на границе РФ и Грузии выросла до 15 километров
24.09.2022 10:23 Ольга Белозерова

Пробка на границе РФ и Грузии выросла до 15 километров

Пробки на границе России и Грузии увеличились за последнюю ночь.

Как сообщается, за прошедшие сутки дорожная обстановка в районе КПП "Верхний Ларс" значительно ухудшилась. Пробка выросла до 15 километров.


В связи с этим МВД Северной Осетии приняло решение  заблокировать подъездные пути от Владикавказа: пропускают транспорт местного региона.

Отмечается, что предприимчивые россияне пытались пересечь границу на самокатах.

Общая длительность проезда составляет сейчас больше 24 часов.

Похожая ситуация сложилась и на границе России с Казахстаном, где очередь из желающих покинуть РФ растянулась на километры.
 

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