



Приземлившиеся в Саудовской Аравии израильтяне готовятся к вылету домой





Пассажиры рейса Air Seychelles, приземлившегося вчера, 28 августа в Джидде (Саудовская Аравия), провели ночь в отеле, расположенном в аэропорту.



Запасной самолет авиакомпании Air Seychelles вылетел из Дубая в Джидду и, как ожидается, приземлится там примерно через час-полтора.



Министерство иностранных дел находится в контакте с пассажирами самолета, авиакомпанией и всеми заинтересованными сторонами с целью скорейшего урегулирования инцидента.