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Приземлившиеся в Саудовской Аравии израильтяне готовятся к вылету домой
29.08.2023 09:04 Аркадий Бочаровский

Приземлившиеся в Саудовской Аравии израильтяне готовятся к вылету домой



Пассажиры рейса Air Seychelles, приземлившегося вчера, 28 августа в Джидде (Саудовская Аравия), провели ночь в отеле, расположенном в аэропорту.

Запасной самолет авиакомпании Air Seychelles вылетел из Дубая в Джидду и, как ожидается, приземлится там примерно через час-полтора.

Министерство иностранных дел находится в контакте с пассажирами самолета, авиакомпанией и всеми заинтересованными сторонами с целью скорейшего урегулирования инцидента.

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