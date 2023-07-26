



Приставили пистолет к голове: ограбление криптомиллионера в Тель-Авиве

12-й канал израильского ТВ сообщил подробности грандиозного ограбления криптомиллионера в Тель-Авиве.



Грабители, ворвавшиеся в дом миллионера на севере города около двух месяцев назад, ушли с добычей в 17 млн шекелей. "Они напали на меня, связали мне руки веревками и наручниками, - повторяет в своих показаниях полиции предприниматель - один из них приставил пистолет к моей голове и угрожал застрелить меня, если я не передам им цифровую валюту на сумму 4,6 млн. долларов".



Предполагается, что в планировании и осуществлении крупного ограбления участвовали от трех до пяти человек, в том числе лица с криминальным прошлым и специализацией на торговле криптовалютами. Предполагается, что грабители следили за передвижениями миллионера, знали, какие суммы у него хранятся в цифровых кошельках, и совершили ограбление в тот момент, когда знали, что он находится один в Израиле после возвращения из длительного пребывания за границей.



На прошлой неделе полиция арестовала двух подозреваемых в совершении ограбления, жителей Ришон Ле-Циона, 53 и 58 лет, но оба были отпущены под домашний арест. Вчера следователи задержали еще двух подозреваемых. Срок содержания под стражей одного из них был продлен на четыре дня. Арест другого подозреваемого, 27-летнего жителя Рамле, был продлен еще на шесть дней после того, как возникло подозрение, что 11 тыс. долларов из суммы ограбления были переведены на его цифровой кошелек.

