



Пришли спасать демократию - и 3 час стояли на подземной парковке в Тель-Авиве

Сильные заторы были зафиксированы в центре Тель-Авива после демонстрации на площади Габима.



На парковке "Сарона" ожидание было, пожалуй, самым долгим. Сюзи Ваканин рассказала порталу Ynet, что она приехала на машине в 9:30 вечера, и только после полуночи покинула стоянку. "Мы звонили в полицию по меньшей мере 4 раза. Машины ездят, люди чувствуют недомогание, головокружение. Здесь тысячи людей, люди чувствуют себя неважно", - рассказала она.