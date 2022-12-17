



Принял за палестинцев: солдат ЦАХАЛа открыл огонь по израильтянам

Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по сотрудникам службы безопасности в поселении Офра в Иудее и Самарии, приняв из-за палестинских метателей камней.



Информацию об этом подтвердили израильские военные, сообщает Jerusalem Post.



Сообщается, что израильские солдаты получили сообщение о том, что палестинцы бросают камни в автомобили на Шоссе 60. Прибыв на место, военнослужащий обнаружил двух человек, стоящих на обочине дороги.



Солдат, который предположил, что эти двое были палестинскими бунтовщиками, попросил разрешения открыть огонь, но, согласно отчету, не получил ответа и открыл огонь через несколько минут.



После уточнения выяснилось, что эти двое на самом деле были сотрудниками службы безопасности поселения в Иудее и Самарии.



Инцидент в Офре расследуется Центральным командованием ЦАХАЛа. О пострадавших в инциденте не сообщается.