



Принц Гарри проиграл судебный иск о полицейской защите

Принц Гарри во вторник проиграл судебную тяжбу, пытаясь оспорить отказ британского правительства позволить ему оплачивать собственную полицейскую охрану, когда он находится в Соединенном Королевстве.



Гарри, младший сын короля Чарльза, был лишен полицейской охраны, обычно предоставляемой королевским особам в Великобритании, после того, как он и его жена Меган Маркл отказались от своих официальных должностей при дворе в 2020 году и переехали в Соединенные Штаты.



Верховный суд в Лондоне в прошлом году уже согласился с тем, что ему должно быть позволено оспорить первоначальное решение о прекращении его защиты. Но во вторник он отклонил его ходатайство о повторном рассмотрении дела в суде из-за отклонения его предложения оплатить высококвалифицированных офицеров в частном порядке.



Решение отменить охрану, финансируемую государством, было принято Исполнительным комитетом по защите королевских особ и общественных деятелей, известным под аббревиатурой RAVEC, который утверждает охрану членов королевской семьи и высокопоставленных лиц, таких как премьер-министр.

На прошлой неделе адвокаты Гарри заявили, что у RAVEC нет полномочий отклонить его предложение о финансировании, и даже если бы у него были такие полномочия, было бы неправильно не рассматривать исключение или не заслушивать аргументы от его имени.



Однако юристы полиции и правительства заявили, что было бы неправильно позволять пятому в очереди на престол платить, поскольку это означало бы, что богатые люди могут"купить" специально обученных офицеров в качестве частных телохранителей.



Они утверждали, что было бы неразумно требовать от офицеров подвергать себя опасности, если комитет уже счел, что это не в интересах общества или государства.