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Евгений Пригожин
26.06.2023 19:26 Наталья Богинская

Пригожин “засветился” в отеле Минска

Российский канал Brief сообщил, что сегодня основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заметили в минском отеле Green City. В пресс-службе Лукашенко утверждают, что не знают ничего о этом.

Как пишут российские интернет-издания, в минском отеле Green City был замечен Евгений Пригожин. Корреспонденту RTVI подтвердить этого не смогли, сославшись на то, что данная информация конфиденциальна.

При этом в пресс-службе Лукашенко предложили журналистам направить им письменный запрос.

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