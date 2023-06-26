



Пригожин “засветился” в отеле Минска

Российский канал Brief сообщил, что сегодня основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заметили в минском отеле Green City. В пресс-службе Лукашенко утверждают, что не знают ничего о этом.



Как пишут российские интернет-издания, в минском отеле Green City был замечен Евгений Пригожин. Корреспонденту RTVI подтвердить этого не смогли, сославшись на то, что данная информация конфиденциальна.



При этом в пресс-службе Лукашенко предложили журналистам направить им письменный запрос.