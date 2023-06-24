ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
Новости » Происшествия
Пригожин: военные объекты Ростова - под контролем ЧВК "Вагнер"
24.06.2023 08:00 Алина Груднева

Пригожин: военные объекты Ростова - под контролем ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.

Он подтвердил, что "вагнеровцы" прибыли в штаб ЮВО в Ростове.

"Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет. Санитарные борта тоже уходят без проблем", - сказал он.

По словам Пригожина, военные объекты Ростова были взяты под контроль ЧВК для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по "вагнеровцам".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы