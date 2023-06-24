



Пригожин: военные объекты Ростова - под контролем ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону.



Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.



Он подтвердил, что "вагнеровцы" прибыли в штаб ЮВО в Ростове.



"Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет. Санитарные борта тоже уходят без проблем", - сказал он.



По словам Пригожина, военные объекты Ростова были взяты под контроль ЧВК для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по "вагнеровцам".

