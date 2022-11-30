



Пригожин угрожает крупным предприятиям в Белгородской и Курской областях

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил предприятиям в Белгородской и Курской области, которые не отпускают своих сотрудников пройти обучение для войны в Украине.

"К сожалению, есть предприятия которые не препятствуют добровольцам-ополченцам в получении отпуска на обучение", - возмутился он.

Пригожин в связи с этим обратился к владельцам крупного бизнеса в этих регионах.

"Для того, чтобы не пришлось публично называть названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководителей, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России", - добавил он.