Новости » Происшествия
Пригожин приезжал в колонию, где сидит Навальный
21.12.2022 20:41 Ольга Белозерова

Пригожин приезжал в колонию, где сидит Навальный

Алексей Навальный рассказал, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приезжал в его колонию для вербовки заключенных.

Российский оппозиционер привел рассказ очевидца о прилете в колонию на вертолете Пригожина и вербовке им заключенных для участия в боевых действиях.

"Я хочу сказать, что мы с вами ещё не до конца понимаем какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь вся эта вербовка", - написал Навальный в Instagram.

Издание РБК поинтересовалось у Пригожина, ездил ли он в колонию, где сидит Навальный. Он ответил, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах". 

"Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК "Вагнер". Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью", - заявил Пригожин, известный также как "Повар Путина". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы