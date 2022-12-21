



Пригожин приезжал в колонию, где сидит Навальный

Алексей Навальный рассказал, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приезжал в его колонию для вербовки заключенных.



Российский оппозиционер привел рассказ очевидца о прилете в колонию на вертолете Пригожина и вербовке им заключенных для участия в боевых действиях.



"Я хочу сказать, что мы с вами ещё не до конца понимаем какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь вся эта вербовка", - написал Навальный в Instagram.



Издание РБК поинтересовалось у Пригожина, ездил ли он в колонию, где сидит Навальный. Он ответил, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах".



"Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК "Вагнер". Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью", - заявил Пригожин, известный также как "Повар Путина".