



Пригожин предсказал обстоятельства своей смерти - видео

В одном из последних записанных видео Пригожин предсказал обстоятельства своей смерти:



"У нас ещё остался золотой фонд, который постепенно выгоняют, потому что золотой фонд это мужики с яйцами. Они не готовы вылизывать задницы вышестоящему руководству – они готовы быть честными.



Сегодня мы зашли в стадию кипения. Почему я честно всё говорю? Потому что у меня нету права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше – им сейчас врать. Лучше убейте меня.



Но я не буду обманывать, я должен честно сказать – Россия стоит на грани катастрофы. И если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолёт рассыпется в воздухе".



