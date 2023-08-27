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Пригожин предсказал обстоятельства своей смерти - видео
27.08.2023 17:47 Евгения Маркова

Пригожин предсказал обстоятельства своей смерти - видео

В одном из последних записанных видео Пригожин предсказал обстоятельства своей смерти:

"У нас ещё остался золотой фонд, который постепенно выгоняют, потому что золотой фонд это мужики с яйцами. Они не готовы вылизывать задницы вышестоящему руководству – они готовы быть честными.

Сегодня мы зашли в стадию кипения. Почему я честно всё говорю? Потому что у меня нету права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше – им сейчас врать. Лучше убейте меня.

Но я не буду обманывать, я должен честно сказать – Россия стоит на грани катастрофы. И если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолёт рассыпется в воздухе".

 

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