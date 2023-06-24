ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
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Пригожин: половина армия РФ готова пойти за ЧВК "Вагнер"
24.06.2023 07:28 Алина Груднева

Пригожин: половина армия РФ готова пойти за ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в отношении которого ФСБ завела уголовное дело, поделился информацией о стычках с российскими военными.

Соответствующую аудиозапись его пресс-служба опубликовала 24 июня.

"Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам, и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, росгвардия и милиция, то они руками машут радостные, многие из них говорят: "Мы хотим пойти с вами", - сообщил он.

По словам Пригожина, со вчерашнего дня к ЧВК "Вагнер" присоединились порядка 70 человек.

"Я думаю, половина армии готово пойти с нами", - похвастался он.
 

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