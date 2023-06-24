



Пригожин: половина армия РФ готова пойти за ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в отношении которого ФСБ завела уголовное дело, поделился информацией о стычках с российскими военными.



Соответствующую аудиозапись его пресс-служба опубликовала 24 июня.



"Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам, и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, росгвардия и милиция, то они руками машут радостные, многие из них говорят: "Мы хотим пойти с вами", - сообщил он.



По словам Пригожина, со вчерашнего дня к ЧВК "Вагнер" присоединились порядка 70 человек.



"Я думаю, половина армии готово пойти с нами", - похвастался он.

