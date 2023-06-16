



Пригожин подарил семье погибшего вагнеровца машину, на которой почти 500 штрафов

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подарил семье погибшего наемника автомобиль. Как выяснил “Холод”, на машину выписали 470 штрафов, большая часть из которых – за превышение скорости.



Вечером 14 июня пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором основатель ЧВК Вагнера стоит у могилы погибшего наемника вместе с его семьей во Владимирской области. Он спрашивает у жены погибшего, нужна ли ей какая-то помощь. Женщина отвечает, что ей нужно отремонтировать машину, на которой она ездит с ребенком. На это Пригожин говорит, что оставит автомобиль, на котором приехал сам.



Пригожин уточняет у одного из своих помощников, владеет ли машиной его компания. Тот отвечает утвердительно.



“Мы вещи сейчас заберем тогда из нее, а машину оставим людям. Мы ремонтировать вам не будем, оставим новую машину. А ту продадите – дом отремонтируете. Пока государство льгот не дает, как говорится”, – говорит Пригожин.



Затем бизнесмен говорит женщине, что водитель автомобиля оформит все необходимые документы: “Все документы, все отдаст, переоформит, она на фирме числится. Если налоги какие-то, все с нас”, – сказал он. После этого он уезжает на такси.



Издание обратило внимание, что подаренная женщине машина – Haval H9 2022 года, которая стоит около четырех миллионов рублей. Номер автомобиля на видео “заблюрен”, но в какой-то момент его видно. Благодаря этому издание выяснило, что машина зарегистрирована на компанию “Интеравто”, которая занимается арендой автомобилей. По данным “СПАРК-Интерфакс”, компания в прошлом году была убыточна.



Журналисты выяснили, что за период с 22 августа 2022 года по 15 марта 2023 года за этим автомобилем числилось 470 штрафов на сумму более чем 400 тысяч рублей. 340 из них были выписаны за превышение скорости. Только за декабрь водитель машины заработал 89 штрафов, за январь – 95.



К 15 июня неоплаченными остались три штрафа (по закону, неоплаченные штрафы не переходят к новому владельцу автомобиля). Один из них водитель получил в день поездки к семье погибшего вагнеровца 13 июня – снова за превышение скорости. Согласно данным ГИБДД, 15 июня машину передали в собственность физлица, то есть, как предполагает “Холод”, семье погибшего наемника.