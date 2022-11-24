



Пригожин отправил в Европарламент "окровавленную" кувалду: видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на решение Европарламента признать его группировку террористической организацией отправил законодателям "информационный кейс".

Соответствующее видео распространили российские Telegram-каналы.

В частности, он отправил в Европарламент футляр для скрипки, в котором была "окровавленная" кувалда с гравировкой ЧВК.

"Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно - подготовить и отправить", - сказал Пригожин.