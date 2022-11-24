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Пригожин отправил в Европарламент "окровавленную" кувалду: видео
24.11.2022 08:28 Алина Груднева

Пригожин отправил в Европарламент "окровавленную" кувалду: видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на решение Европарламента признать его группировку террористической организацией отправил законодателям "информационный кейс".

 
Соответствующее видео распространили российские Telegram-каналы.
 
В частности, он отправил в Европарламент футляр для скрипки, в котором была "окровавленная" кувалда с гравировкой ЧВК.
 
"Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно - подготовить и отправить", - сказал Пригожин. 

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