



Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил руководство министерства обороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. Соответствующее аудио заявление предпринимателя опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.



"Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, принимающей участие в СВО, подписывают документы, в том числе те, за которые после этого посадит их в камеру военная прокуратура – лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колёс", - заявил Пригожин.



Пригожин объяснил завистью Минобороны проблемы ЧВК "Вагнер" с боеприпасами



По словам основателя ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны якобы "раздают направо и налево команды, чтобы ЧВК "Вагнер" не только боеприпасов не давать, а, в том числе не помогать авиатранспортом".



"Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток, чтобы парни могли окапываться. Идёт прямое противодействие. Это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"", - заявил Пригожин, отметив, что с его ЧВК делятся боеприпасами некоторые соседние подразделения.