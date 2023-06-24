



Пригожин назвал Путина подонком и обвинил армию в обстреле дорог с мирными

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин ответил президенту Владимиру Путину, который обвинил наемников в военном мятеже и предательстве. Глава военной группировки отверг слова Путина и обвинил армию в обстреле дорог с мирными гражданами, сообщают российские СМИ.



“Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают. И бьют куда попало. Мы — патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит — это те, кто собрались вокруг подонков”, — сказал глава ЧВК “Вагнер”.



Кроме того, Пригожин обвинил российские власти в том, что они украли все деньги на помощь Африке, где воевала ЧВК “Вагнер”, а потом разворовали боеприпасы на войну в Украине.



“По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК "Вагнер“. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии”, - сказал Пригожин.

Ранее близкий к группировке канал AP Wagner писал, что в Воронежской области была атакована одна из колонн ЧВК “Вагнер”. “Так же работает авиация, применяют чугуний. Гражданская война официально началась”, — отмечал канал.



