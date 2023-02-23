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Пригожин добился от МО РФ получения боеприпасов для "вагнеровцев"
23.02.2023 09:37 Алина Груднева

Пригожин добился от МО РФ получения боеприпасов для "вагнеровцев"

ЧВК "Вагнер" получит боеприпасы, в которых остро нуждалось в последнее время на войне в Украине.

Информацию об этом подтвердил ее основатель Евгений Пригожин, неоднократно выступавший с критикой в адрес министерства обороны РФ.

"Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны", - сказал он.

Пригожин поблагодарил  тех, кто помог "вагнеровцам" достучаться до российского оборонного ведомства в вопросе получения боеприпасов.

"Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, дали им возможность жить дальше. Их матери и их дети не получат гробы с их телами", - добавил Пригожин.

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