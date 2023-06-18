



Пригожин: 32 тыс. российских зэков вернулись на свободу после участия в войне

Глава частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что 32 тыс. российских преступников вернулись на свободу после участия в войне в Украине. При этом он отметил, что они совершили "незначительное" количество преступлений.



После возвращения с войны в Украину наемники ЧВК "Вагнер" совершили на территории РФ уже 83 преступления. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пригожина.



По словам Пригожина, это "в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождаемых из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер".



Следует отметить, что характер совершаемых преступлений Пригожин не уточнял.



"На 18 июня 2023 года выбыло домой после окончания контракта 32 000 человек из числа ранее судимых и участвовавших в "СВО" на территории "ЛНР" и "ДНР" в рядах ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин.

