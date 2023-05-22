



Придется ходить в каске. В Израиле участились случаи нападений ворон на людей



В израильских СМИ публикуется информация об участившихся случаях нападений ворон на людей.



Вороны, как правило , атакуют женщин. Одна женщина в Иерусалиме была атакована дважды. Она говорит, что серьезно рассматривает вопрос о том, чтобы ходить по улице в каске.



По словам экспертов, это "явление" известно во всем мире. Когда птенцы ворон вылупляются из гнезда, родители стремятся защитить их от того, что они интерпретируют как опасность со стороны людей. "Прежде всего, не стоит обижаться на ворон", - говорит ветеринар доктор Рами Перлштейн. "Вороны не нападают на людей, они просто чувствуют опасность. Очень часто это происходит весной: переходный сезон - время, когда они начинают летать, а погода в это время года каждый год более приятная. Кроме того, где больше ворон - там больше случаев".



В Израиле, как выяснилось, это явление еще более распространено. Ежегодно регистрируются десятки случаев, и одна из причин этого в том, что местная популяция ворон особенно велика, лежит на людях. "Нет ничего более любимого израильтянами, чем разбрасывать мусор где попало, и в результате появляется множество животных, которые размножаются с большей скоростью, чем раньше", - объясняет профессор Йорам Йом-Тов из Школы зоологии Тель-Авивского университета.



"Не только вороны, но и шакалы и другие животные размножаются с высокой скоростью из-за мусора, и популяции продолжают расти из-за обилия пищи, которая доступна круглый год. У ворон есть наследственная черта - они сразу набрасываются". Через несколько недель вороньи птенцы окрепнут и больше не будут нуждаться в защите родителей. До этого времени и вообще рекомендуется не трогать птичьи гнезда, чтобы защитить их, а также себя.