



Причины крушения вертолета в Броварах: рассматриваются все версии

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе руководство МВД. Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин.



"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - написал он.



Костин отметил, что дело находится под его личным контролем.



Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что планируется создать государственную комиссию, в которую войдут разные авиаспециалисты.



"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолёт упал", - заявил Игнат.



Он объяснил, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.



В свою очередь советник министра Антон Геращенко заявил, что причины падения вертолета в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД, устанавливаются следователями.



«Мои друзья, государственные деятели Украины - глава МВД Денис Монастырский, Женя Енин и Юра Лубкович погибли в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. Погибли также все, кто был на борту вертолета. Причины трагедии устанавливаются следователями. Было ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопаности полетов - мы скоро узнаем», - сообщил он.



Напомним, на данный момент есть информация о 18 погибших, из них трое детей. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.

