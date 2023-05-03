



Причиной пожара на нефтебазе на Кубани, предварительно, стало падение БПЛА

По предварительным данным, возгорание на нефтебазе в Тамани произошло из-за падения беспилотника на территорию объекта, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края.



"Да, один сбили, один попал в цель", — сообщил источник.



Как сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев, в среду в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, загорелся резервуар с нефтепродуктами.



Пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. К тушению привлекли пять пожарных поездов.



По данным главы районой администрации Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

