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Причина взрыва в многоэтажке в Москве - беспилотник
30.05.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Причина взрыва в многоэтажке в Москве - беспилотник

Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве, предварительно, мог стать БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В момент взрыва в квартире на 25 этаже находились три человека. Это были двое взрослых и пятилетний ребёнок. Они смогли самостоятельно эвакуироваться.
Как утверждают авторы канала, на месте уже нашли обломки, похожие на части беспилотника.

Сейчас там работают экстренные службы, территория оцеплена.

МЧС выясняет причины взрыва в Новой Москве, где в многоэтажном доме выбиты стекла.

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