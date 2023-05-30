Причина взрыва в многоэтажке в Москве - беспилотник
Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве, предварительно, мог стать БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В момент взрыва в квартире на 25 этаже находились три человека. Это были двое взрослых и пятилетний ребёнок. Они смогли самостоятельно эвакуироваться.
Как утверждают авторы канала, на месте уже нашли обломки, похожие на части беспилотника.
Сейчас там работают экстренные службы, территория оцеплена.
МЧС выясняет причины взрыва в Новой Москве, где в многоэтажном доме выбиты стекла.