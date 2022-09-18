



Причина, по которой образовался провал на шоссе Аялон



Израильские СМИ сообщают о том, что в компании Нетивей Аялон нашли вероятную причину образования провала на главном перекрестке страны - Ха Шалом в Тель-Авиве.



Причиной являются земляные работы в рамках подготовки строительства “Спиральной Башни” группой Азриэли в этом районе.



Башня должна стать самым высоким зданием в Израиле.



Представители группы Азриэли сообщили: наши профессионалы и профессионалы строительного подрядчика, Солел Бона работают и находятся в постоянном контакте с представителями компании Нетивей Аялон”.



разрешение на строительство Спиральной Башни было получено в январе.



В последние недели начались земляные работы по строительству башни - рядом с тремя другими башнями Азриэли, на том месте, где раньше стояло здание Едиот Ахронот.



Высота 91-этажной башни составит 350 метров.

