



Причастны к протестам: в Иране арестовали "группу террористов"

Иранские спецслужбы арестовали так называемую "группу террористов", причастную к общенациональным беспорядкам по всей стране.



Об этом заявили в КСИР, сообщает Jerusalem Post.



Группа, захваченная силами КСИР, подозревается в передаче оружия и боеприпасов вооруженным демонстрантам на территории Ирана. Во время ареста было обнаружено и конфисковано 20 гранат.



Согласно сообщениям, один из подозреваемых признался в планах использовать указанные гранаты на акциях протеста.