Причастны к протестам: в Иране арестовали "группу террористов"
Иранские спецслужбы арестовали так называемую "группу террористов", причастную к общенациональным беспорядкам по всей стране.
Об этом заявили в КСИР, сообщает Jerusalem Post.
Группа, захваченная силами КСИР, подозревается в передаче оружия и боеприпасов вооруженным демонстрантам на территории Ирана. Во время ареста было обнаружено и конфисковано 20 гранат.
Согласно сообщениям, один из подозреваемых признался в планах использовать указанные гранаты на акциях протеста.