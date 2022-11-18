Новости » Происшествия
Причастны к протестам: в Иране арестовали "группу террористов"
18.11.2022 18:43 Ольга Белозерова

Причастны к протестам: в Иране арестовали "группу террористов"

Иранские спецслужбы арестовали так называемую "группу террористов", причастную к общенациональным беспорядкам по всей стране. 

Об этом заявили в КСИР, сообщает Jerusalem Post.

Группа, захваченная силами КСИР, подозревается в передаче оружия и боеприпасов вооруженным демонстрантам на территории Ирана. Во время ареста было обнаружено и конфисковано 20 гранат.

Согласно сообщениям, один из подозреваемых признался в планах использовать указанные гранаты на акциях протеста.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы