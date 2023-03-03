



При "зачистке" Брянской области росгвардейцы подорвались на мине

В ходе "зачистки" Брянской области от "диверсантов" на мине подорвались четверо росгвардейцев.



По данным российских СМИ, об этом сообщил 2 марта депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.



"В ходе зачистки территории у с.Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии", - сказал он.



По словам Хинштейна, среди пострадавших оказались трое сотрудников брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН.



"Они получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - пояснил он.

