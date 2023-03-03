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При "зачистке" Брянской области росгвардейцы подорвались на мине
03.03.2023 06:44 Алина Груднева

При "зачистке" Брянской области росгвардейцы подорвались на мине

В ходе "зачистки" Брянской области от "диверсантов" на мине подорвались четверо росгвардейцев.

По данным российских СМИ, об этом сообщил 2 марта депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"В ходе зачистки территории у с.Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии", - сказал он.

По словам Хинштейна, среди пострадавших оказались трое сотрудников брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН.

"Они получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - пояснил он.
 

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