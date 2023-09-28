



При встрече будешь мне мило улыбаться: Адам Кадыров после избиения арестованного

Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram пост после публикации видео, на котором снято, как он избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Жаравля.



“Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться”, – написал сын Кадырова.



Пост был опубликован 25 сентября, однако внимание на него обратили только сейчас. В тот же день Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения Журавля.



Комментарии к посту Адама Кадырова были ограничены вскоре после публикации, а негативные комментарии были удалены. Сейчас там остались только положительные сообщения, многие из которых написали чеченские чиновники.

