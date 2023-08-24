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При попытке вылета из страны задержан один из участников бойни в Абу Санан
24.08.2023 11:30 Аркадий Бочаровский

При попытке вылета из страны задержан один из участников бойни в Абу Санан


Ночью 24 августа полиция Прибрежного округа арестовала первого подозреваемого в причастности к массовому убийству в Абу Санан - в тот момент, когда то пытался покинуть страну. 

Киллер пытался бежать в Дубай.

Ожидается, что сегодня позднее он будет доставлен в окружной суд Хайфы на слушание по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.

Похороны трех убитых - кандидата в председатели местного совета Абу Санан Гази Сааба, Амира Сааба и Захаральдина Сааба - состоятся сегодня в 16:00. Похороны еще одного убитого, Салмана Халаби, состоялись вчера.

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