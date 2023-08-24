



При попытке вылета из страны задержан один из участников бойни в Абу Санан



Ночью 24 августа полиция Прибрежного округа арестовала первого подозреваемого в причастности к массовому убийству в Абу Санан - в тот момент, когда то пытался покинуть страну.



Киллер пытался бежать в Дубай.



Ожидается, что сегодня позднее он будет доставлен в окружной суд Хайфы на слушание по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.



Похороны трех убитых - кандидата в председатели местного совета Абу Санан Гази Сааба, Амира Сааба и Захаральдина Сааба - состоятся сегодня в 16:00. Похороны еще одного убитого, Салмана Халаби, состоялись вчера.