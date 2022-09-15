Президент Зеленский попал в ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, автомобиль президента столкнулся с легковой машиной.
"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - рассказал Никифоров.
Он отметил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
Позже в сети появилось видео инцидента.