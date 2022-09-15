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Президент Зеленский попал в ДТП
15.09.2022 06:32 Раиса Вовк

Президент Зеленский попал в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, автомобиль президента столкнулся с легковой машиной.

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - рассказал Никифоров.

Он отметил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители. 

Позже в сети появилось видео инцидента. 

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