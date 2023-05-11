



Президент Туниса: В стране по-прежнему безопасно

Президент Туниса Кайс Сайед в среду попытался заверить, что Тунис останется в безопасности после теракта в синагоге во вторник на острове Джерба.



“Я хочу заверить тунисский народ и весь мир в том, что Тунис останется в безопасности, несмотря на подобные попытки нарушить его стабильность”, – сказал президент в заявлении, которое цитирует агентство Синьхуа.



Сайед добавил, что нападение на синагогу Эль-Гриба на Джербе должно было нанести удар по государству, дестабилизировать его институты и нанести ущерб туристическому сезону.



“Государство будет следить за безопасностью населения и стабильностью страны”, – подчеркнул президент, добавив, что Тунис всегда будет оставаться страной терпимости.