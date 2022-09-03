



Британия: президент NUS отстранена от должности за антисемитский призыв

Национальный союз студентов (NUS) в Великобритании отстранил от должности своего президента Шайму Даллали за антисемитизм.

Об этом сообщает Jewish News.

Ее отстранили на время завершения независимого расследования.

Отстранение Далали произошло после завершения первой части расследования, проведенного адвокатом Ребеккой Так, из-за заявлений о дискриминации еврейских студентов.

"В настоящее время мы не можем комментировать, поскольку мы находимся в процессе независимого расследования обвинений в антисемитизме под руководством QC. Но, как мы уже говорили ранее, мы готовы предпринять любые действия, рекомендованные расследованием королевского адвоката Ребекки Так", - сказал представитель NUS.