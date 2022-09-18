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Президент Армении сделал фото у гроба Елизаветы II
18.09.2022 19:44 Ольга Белозерова

Президент Армении сделал фото у гроба Елизаветы II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фото возле гроба королевы Великобритании Елизаветы II. Напомним, что гроб с телом королевы выставлен в Вестминстерском дворце, где желающие могут попрощаться с монархом.

Как сообщает британская газета The Sun, президент Армении пришел к месту прощания со своими помощниками. Когда Хачатурян подошел к гробу, один из помощников достал телефон и сделал фотографию. 

Отмечается, что таким образом армянский президент нарушил правила, действующие в рамках публичного прощания с монархом. 

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