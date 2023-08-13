



Преступный “флеш-моб”: 50 человек разграбили магазин Nordstrom

Наглое ограбление произошло в субботу в Калифорнии, около 50 человек ворвались в магазин Nordstrom в торговом центре Westfield Topanga и почти полностью разграбили его. Некоторые мародеры были в масках и толстовках с капюшоном, что показывает преднамеренность их действий.



Злоумышленники хватали все, что можно было унести. Мародеры украли товаров на сумму около 300 тысяч долларов.



Аналогичный “флеш-моб” был зафиксирован совсем недавно в Лос-Анджелесе, с в магазине Yves Saint Laurent в торговом центре Brand Mall.



В обоих случаях мародеры скрылись на многочисленных транспортных средствах.



Полиция Лос-Анджелеса расследует нападения, назвав происшествия “преступным флеш-мобом”.