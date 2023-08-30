



Преступная халатность: Стрелкова посадили в один автозак с военными ВСУ

Арестованного пропагандиста Игоря Стрелкова (Гиркина) во время перевозки из СИЗО Лефортово в суд посадили в автозак с гражданами Украины, которых обвиняют “в совершении военных преступлений” в Мариуполе. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская.



По ее мнению, скорее всего, мужа посадили в этот автозак “случайно”. Граждане Украины, о которых говорит жена Стрелкова – это бойцы украинской армии, которых в России массово судят “за совершение военных преступлений” в Мариуполе.



По мнению Регинской, перевозка Стрелкова с украинскими солдатами представляет для него “потенциальную угрозу”.

“Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы”, – написала она в своем канале.



