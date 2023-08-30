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Преступная халатность: Стрелкова посадили в один автозак с военными ВСУ
30.08.2023 20:21 Евгения Маркова

Преступная халатность: Стрелкова посадили в один автозак с военными ВСУ

Арестованного пропагандиста Игоря Стрелкова (Гиркина) во время перевозки из СИЗО Лефортово в суд посадили в автозак с гражданами Украины, которых обвиняют “в совершении военных преступлений” в Мариуполе. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская. 

По ее мнению, скорее всего, мужа посадили в этот автозак “случайно”. Граждане Украины, о которых говорит жена Стрелкова – это бойцы украинской армии, которых в России массово судят “за совершение военных преступлений” в Мариуполе. 

По мнению Регинской, перевозка Стрелкова с украинскими солдатами представляет для него “потенциальную угрозу”. 
“Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы”, – написала она в своем канале.

 

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