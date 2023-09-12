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Пресечена попытка контрабанды взрывных устройств в Израиль
12.09.2023 08:39 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды взрывных устройств в Израиль

Во вторник, 12 сентября, ЦАХАЛ и полиция пресекли попытку контрабанды шести взрывных устройств.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, сумка со взрывными устройствами была обнаружена в районе долины реки Иордан.

"Находка была передана силам безопасности для дальнейшего расследования", - отметили военные.

В ЦАХАЛе пообещали продолжать активные усилия по предотвращению контрабанды оружия на территорию Израиля, а также любые попытки причинить вред населению.
 

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