



Пресечена попытка контрабанды оружия из Ливана

В ночь на 19 февраля Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды четырех пистолетов из Ливана на север страны.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что солдаты заметили на камерах наблюдения подозреваемого, который швырнул пакет через забор безопасности еще одному подозреваемому. Это произошло недалеко от бедуинской деревни Арамша.



Тот, кто перекидывал оружие с ливанской стороны, скрылся. Зато мужчина, принимавший контрабанду с израильской стороны был арестован. У него изъяли четыре пистолета на сумму около 150 тысяч. Подозреваемый и оружие переданы полиции. Расследование продолжается.