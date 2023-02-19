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Пресечена попытка контрабанды оружия из Ливана
19.02.2023 18:28 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды оружия из Ливана

В ночь на 19 февраля Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды четырех пистолетов из Ливана на север страны.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что солдаты заметили на камерах наблюдения подозреваемого, который швырнул пакет через забор безопасности еще одному подозреваемому. Это произошло недалеко от бедуинской деревни Арамша.

Тот, кто перекидывал оружие с ливанской стороны, скрылся. Зато мужчина, принимавший контрабанду с израильской стороны был арестован. У него изъяли четыре пистолета на сумму около 150 тысяч. Подозреваемый и оружие переданы полиции. Расследование продолжается.

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