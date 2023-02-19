Пресечена попытка контрабанды оружия из Ливана
В ночь на 19 февраля Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды четырех пистолетов из Ливана на север страны.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что солдаты заметили на камерах наблюдения подозреваемого, который швырнул пакет через забор безопасности еще одному подозреваемому. Это произошло недалеко от бедуинской деревни Арамша.
Тот, кто перекидывал оружие с ливанской стороны, скрылся. Зато мужчина, принимавший контрабанду с израильской стороны был арестован. У него изъяли четыре пистолета на сумму около 150 тысяч. Подозреваемый и оружие переданы полиции. Расследование продолжается.
כוחות צה״ל זיהו במהלך הלילה ניסיון הברחת אמצעי לחימה משטח לבנון לשטח ישראל, סמוך לכפר עראמשה שבמרחב חטיבה 300>> pic.twitter.com/hkFgY96vwe— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 19, 2023