



Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 50 млн шекелей

ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что это произошло еще 5 февраля, однако информация была разрешена к публикации лишь в воскресенье. В рамках операции был задержан человек, подозреваемый в попытке контрабанды. Также конфискован автомобиль, использовавшийся контрабандистами.



"Солдаты ЦАХАЛа заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля. МАГАВ и израильская полиция были отправлены на место происшествия, задержали подозреваемого, конфисковали его автомобиль и 120 кг наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей", - сказано в сообщении.



Подозреваемый, конфискованный автомобиль и наркотики были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.