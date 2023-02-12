Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 50 млн шекелей
ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что это произошло еще 5 февраля, однако информация была разрешена к публикации лишь в воскресенье. В рамках операции был задержан человек, подозреваемый в попытке контрабанды. Также конфискован автомобиль, использовавшийся контрабандистами.
"Солдаты ЦАХАЛа заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля. МАГАВ и израильская полиция были отправлены на место происшествия, задержали подозреваемого, конфисковали его автомобиль и 120 кг наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей", - сказано в сообщении.
Подозреваемый, конфискованный автомобиль и наркотики были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.
הותר לפרסום: כוחות צה"ל, ימ"ס ומשטרת ישראל סיכלו הברחת סמים בשווי כ-50 מיליון ש״ח.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2023
כוחות צה"ל, בשיתוף עם לוחמי ימ״ס ומשטרת ישראל, סיכלו ב-5 בפברואר 2023, י"ד בשבט התשפ"ג, הברחת סמים בשווי כ-50 מיליון ש״ח, עצרו חשוד בהברחה והחרימו את הרכב ששימש את המבריחים>> pic.twitter.com/eURWNpAJEk