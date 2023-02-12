Новости » Происшествия
Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 50 млн шекелей
12.02.2023 17:55 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 50 млн шекелей

ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что это произошло еще 5 февраля, однако информация была разрешена к публикации лишь в воскресенье. В рамках операции был задержан человек, подозреваемый в попытке контрабанды. Также конфискован автомобиль, использовавшийся контрабандистами.

"Солдаты ЦАХАЛа заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля. МАГАВ и израильская полиция были отправлены на место происшествия, задержали подозреваемого, конфисковали его автомобиль и 120 кг наркотиков на сумму 50 миллионов шекелей", - сказано в сообщении.

Подозреваемый, конфискованный автомобиль и наркотики были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы