



Пресечена попытка контрабанды "наркотика джихада" в Газу

Израильские СМИ сообщили о том, что пресечена попытка контрабанды десятков тысяч таблеток опасного наркотика "каптагон" из Иудеи и Самарии в Газу. Сотрудники полиции Кирьят-Гата были вызваны на КПП Таркомия после сообщения о грузовике, прибывшем из Иудеи и Самарии и содержавшем холодильники. Груз вызвал подозрение у инспекторов службы безопасности, и во время обыска на боках холодильников были обнаружены наркотики.



После разгрузки груза на товарном терминале его сотрудники обнаружили, что внутренняя изоляция была частично удалена, а на ее месте были извлечены упаковки с десятками тысяч таблеток наркотиков общим весом около 9,6 кг. Оценочная стоимость - десятки тысяч шекелей. Водитель грузовика, 53-летний житель территорий, был арестован для допроса. Подозреваемый будет доставлен в мировой суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.



Изъятый препарат "каптагон" - это опасный наркотик, который также известен как "наркотик бедных" или "наркотик джихада". В прошлом было объявлено, что он используется организацией ИГИЛ, которая снабжает им своих боевиков перед атакой. Каптагон - наркотик, вызывающий сильное привыкание, дающий ощущение огромной энергии и эйфории, подавляющий аппетит и потребность во сне. Он считается распространенным наркотиком среди террористов террористических организаций, включая "Хизбаллу" и ИГИЛ.