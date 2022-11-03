Новости » Происшествия
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Египта
03.11.2022 12:24 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Египта

Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Египта.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Это произошло сегодня ночью, 3 ноября. На территорию Израиля пыталась проникнуть группа подозреваемых из Египта. Контрабандисты успели скрыться.
 
На границе солдаты ЦАХАЛа нашли около 20 кг наркотиков, брошенных нарушителями. Стоимость запрещенных веществ оценена приблизительно в 800 тысяч шекелей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы