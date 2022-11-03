Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Египта
Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Египта.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Это произошло сегодня ночью, 3 ноября. На территорию Израиля пыталась проникнуть группа подозреваемых из Египта. Контрабандисты успели скрыться.
На границе солдаты ЦАХАЛа нашли около 20 кг наркотиков, брошенных нарушителями. Стоимость запрещенных веществ оценена приблизительно в 800 тысяч шекелей.
תצפיות צה"ל זיהו הלילה חשוד שניסה להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל, במרחב החטיבה המרחבית פארן.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2022
לוחמי צה"ל שהוזנקו למקום סיכלו את ההברחה ותפסו כ-20 ק"ג סמים, בשווי כולל של כשמונה מאות אלף שקלים.
הסמים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל pic.twitter.com/8PU77Ha0Db