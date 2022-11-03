



Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Египта

Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Египта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Это произошло сегодня ночью, 3 ноября. На территорию Израиля пыталась проникнуть группа подозреваемых из Египта. Контрабандисты успели скрыться.

На границе солдаты ЦАХАЛа нашли около 20 кг наркотиков, брошенных нарушителями. Стоимость запрещенных веществ оценена приблизительно в 800 тысяч шекелей.