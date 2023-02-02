



Пресечена контрабанда средства для потенции в бочках с маринованными огурцами

Попытка контрабанды 150 000 капсул препарата, повышающего сексуальную активность мужчин, была пресечена израильскими таможенниками, инспекторами израильского морского порта Ашдод и следователями из Тель-Авивского отдела по расследованию таможни и НДС Налогового управления Израиля.



Предполагается, что препарат представляет собой Камагра – вещество, не одобренное Министерством здравоохранения Израиля.



Капсулы были спрятаны в герметичных пластиковых бочках, которые, в свою очередь, были спрятаны внутри 80 больших бочек, используемых для транспортировки солений.