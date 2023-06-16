Новости » Происшествия
Пресечена контрабанда оружия: арестован житель Умм-эль-Фахм
16.06.2023 21:00 Алина Груднева

Пресечена контрабанда оружия: арестован житель Умм-эль-Фахм

Вечером, 16 июня, в Израиле была пресечена контрабанда оружия через забор безопасности.

Полиция арестовала 27-летнего жителя Умм-эль-Фахм.

Правоохранители хотели его остановить, когда он шел в мешком в руке. Когда к подозреваемому подошли, он попытался скрыться, спрыгнув с десятиметровой стены.

В ходе погони мужчина попытался избавиться от улик, выбросив винтовку M16. Позже подозреваемого удалось задержать.

При обыске в его доме были обнаружены ремни для оружия и перчатки.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы