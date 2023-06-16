



Пресечена контрабанда оружия: арестован житель Умм-эль-Фахм

Вечером, 16 июня, в Израиле была пресечена контрабанда оружия через забор безопасности.



Полиция арестовала 27-летнего жителя Умм-эль-Фахм.



Правоохранители хотели его остановить, когда он шел в мешком в руке. Когда к подозреваемому подошли, он попытался скрыться, спрыгнув с десятиметровой стены.



В ходе погони мужчина попытался избавиться от улик, выбросив винтовку M16. Позже подозреваемого удалось задержать.



При обыске в его доме были обнаружены ремни для оружия и перчатки.



