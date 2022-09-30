Пресечена контрабанда наркотиков на 3,5 млн шекелей на границе с Египтом
В пятницу, 30 сентября, солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму 3,5 млн шекелей вдоль египетской границы.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ночью были обнаружены нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля.
Солдаты конфисковали 100 кг наркотиков, несколько других инструментов, используемых контрабандистами, и их автомобиль.
Все средства и запрещенные вещества были переданы полиции.
לוחמי צה"ל סיכלו הברחת סמים בשווי של כשלושה וחצי מיליון שקלים בגבול מצרים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2022
תצפיות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר חשודים שניסו להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית "פארן" >> pic.twitter.com/1GwMTPtx7s