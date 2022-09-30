



Пресечена контрабанда наркотиков на 3,5 млн шекелей на границе с Египтом

В пятницу, 30 сентября, солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму 3,5 млн шекелей вдоль египетской границы.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ночью были обнаружены нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля.

Солдаты конфисковали 100 кг наркотиков, несколько других инструментов, используемых контрабандистами, и их автомобиль.

Все средства и запрещенные вещества были переданы полиции.