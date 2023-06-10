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наркотики
10.06.2023 19:49 Алина Груднева

Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков

Армия обороны Израиля и МАГАВ пресекли попытку контрабанды наркотиков на египетской границе.

Стоимость партии запрещенных вещество оценили примерно в пять миллионов шекелей.

В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, причастных к контрабанде.

Их отправили на допрос. Запрещенные вещества были изъяты.
 

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