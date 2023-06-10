Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков
Армия обороны Израиля и МАГАВ пресекли попытку контрабанды наркотиков на египетской границе.
Стоимость партии запрещенных вещество оценили примерно в пять миллионов шекелей.
В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, причастных к контрабанде.
Их отправили на допрос. Запрещенные вещества были изъяты.
שבוע לאחר הפיגוע בגבול מצרים: לוחמים מגדוד ברדלס סיכלו הברחת סמים נוספת בגבול, ועצרו שני חשודים סמוך לאילת @Doron_Kadosh pic.twitter.com/0A9ZXwsaTK— גלצ (@GLZRadio) June 10, 2023