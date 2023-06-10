



Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков

Армия обороны Израиля и МАГАВ пресекли попытку контрабанды наркотиков на египетской границе.



Стоимость партии запрещенных вещество оценили примерно в пять миллионов шекелей.



В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, причастных к контрабанде.



Их отправили на допрос. Запрещенные вещества были изъяты.

