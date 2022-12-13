



Пресечен ввоз оружия из Ливана, подозреваемый снят с самолета в Бен-Гурион

Драма, начавшаяся на северной границе, закончилась в терминале аэропорта Бен-Гурион при попытке бегства в Турцию.



Полицейские северного округа вместе с бойцами ЦАХАЛа сорвали контрабанду 20 пистолетов с ливанской границы рано утром во вторник - два из них возле пограничного забора и один после погони на автомобиле, на котором он пытался скрыться.



Еще один подозреваемый, также житель Туба-Зангрия, был схвачен полицейскими подразделения 747 района в аэропорту Бен-Гурион - за несколько минут до того, как он улетел в Турцию, и через полчаса после пресечения.



Двое из подозреваемых были задержаны с поличным бойцами в зоне ответственности 91-й дивизии ЦАХАЛа в сотрудничестве с пограничным подразделением северного округа полиции - при попытке контрабанды около 20 единиц оружия на северной границе. Еще один подозреваемый был арестован в конце полицейской погони после того, как он попытался скрыться на машине. Четвертый подозреваемый, который, по данным полиции, планировал контрабанду оружия, был снят с самолета перед самым вылетом в Турцию.



С начала года было пресечено 24 попытки контрабанды оружия, в ходе которых жители севера Израиля пытались ввезти в страну 470 единиц оружия.